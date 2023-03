Οσκαρ: Οι ιστορικές νίκες και τα φαβορί που έφυγαν χωρίς ούτε ένα βραβείο

CARLOS BARRIA via Reuters

Μπορεί ο Τομ Κρουζ και ο Τζέιμς Κάμερον, οι σούπερ σταρ πίσω από τις δύο ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της περασμένης χρονιάς, το Top Gun: Maverick και το Avatar: The Way of Water, να μην έδωσαν το «παρών στα Όσκαρ 2023, παρά το γεγονός ότι τα blockbuster τους είχαν λάβει υποψηφιότητες για διάφορα βραβεία, αλλά τουλάχιστον κέρδισαν έστω από ένα Όσκαρ -Ήχου και Οπτικών Εφέ, αμφότερα σε τεχνικές κατηγορίες. Ο μεν Κάμερον δεν απέσπασε υποψηφιότητα για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ο δε Κρουζ έμεινε εκτός από την κατηγορία Α΄ Ανδρικού Ρόλου, αν και οι δύο παραγωγές ήταν υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.