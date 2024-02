Οταν η μοναξιά παίρνει διαστάσεις επιδημίας, μπορεί κανείς να βρει χαρά του Αγίου Βαλεντίνου;

via Associated Press

«Είναι σαν την πείνα ή τη δίψα. Είναι ένα συναίσθημα που μας στέλνει το σώμα όταν λείπει κάτι που χρειαζόμαστε για την επιβίωσή μας», είχε αναφέρει ο Murthy στο Associated Press εκείνη την εποχή. «Εκατομμύρια άνθρωποι στην Αμερική παλεύουν με αυτή τη σκιά, και αυτό δεν είναι σωστό».

Έχουμε οδηγούς δώρων για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αλλά και όσους περιφρονούν τις διακοπές. Έχουμε συνταγές που διαφημίζονται ως τέλειες για την περίσταση, συμβουλές για να επιλέξουμε ακριβώς τα σωστά λουλούδια που δεν θα «δολοφονήσουν» το κατοικίδιο του παραλήπτη και τα ράφια των καταστημάτων γεμάτα με κάρτες του Αγίου Βαλεντίνου. Και χάρη σε μια ιστορία για το “Parks and Recreation”, οι διακοπές για ζευγάρια επεκτάθηκαν στην Ημέρα του Γαλεντίνου (13 Φεβρουαρίου) για singles και φίλους.

Ας δοκιμάσουμε μια αλλαγή στην οπτική μας γωνία

Ας ψάξουμε την αληθινή σύνδεση

Ο δρ Jeremy Nobel, ο οποίος έγραψε το «Project UnLonely: Healing Our Crisis of Disconnection», συμφωνεί με όλα τα παραπάνω. Η μοναξιά , είπε, έρχεται με πολλές μορφές, από τη φυσική απομόνωση μέχρι την απόρριψη που βασίζεται στη διαφορετικότητα.

Ας αφήσουμε τους χυμούς της δημιουργικότητάς μας να ξεχειλίσουν

Μέσω του Project UnLonely και του Foundation for Art & Healing, ο Nobel έχει δημιουργήσει προγράμματα που χρησιμοποιούν τις δημιουργικές τέχνες για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση, συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων.

Η ψυχοθεραπεύτρια Kelli Miller με έδρα το Λος Άντζελες συνεργάζεται με ζευγάρια και singles και έγραψε το βιβλίο «Love Hacks: Simple Solutions to the most Common Relationship Issues». Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί μια συνηθισμένη πυροδότηση μεταξύ των πελατών της. Αν δεν έχουμε την αγάπη που θέλουμε, ας στραφούμε προς το εσωτερικό μας αναζητώντας τη χαρά, προτρέπει.