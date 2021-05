Οταν οι Rolling Stones έπαιξαν μουσική στην παραλία της Κοπακαμπάνα σε 1,2 εκατ. ανθρώπους

Στις 9 Ιουλίου κυκλοφορεί εμπλουτισμένη επανέκδοση της ιστορικής συναυλίας που έδωσαν στις 18 Φεβρουαρίου 2006 οι Rolling Stones στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας έχει κυκλοφορήσει ως μέρος του box set (4 DVDs) του 2007 The Biggest Bang, η επανέκδοση -που σύμφωνα με την μπάντα, είναι «remixed, re-edited and remastered»- περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια που δεν υπάρχουν στην αρχική έκδοση: τα «Tumbling Dice», «Oh No, Not You Again», «This Place Is Empty» και «Sympathy for the Devil».

Το A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδοχές - Blu-ray/ δύο CD, τρία LP, deluxe έκδοση δύο CD/ δύο DVD και άλλες.