Τομ Χάρντι και Γούντι Χάρελσον στο αλλόκοτο «Venom 2»

Το τρέιλερ του «Venom 2» -ο ακριβής τίτλος του σίκουελ είναι «Venom: Let There Be Carnage»- κυκλοφόρησε με όλη τη δόξα του CGI (δημιουργία τρισδιάστατης εικόνας μέσω υπολογιστή).

Παρά το γεγονός ότι η κριτική δεν χαρίστηκε στην πρώτη ταινία, το «Venom» συγκέντρωσε 850 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office το 2018, λαμβάνοντας τον τίτλο της ταινίας με τα περισσότερα εισιτήρια που έκανε πρεμιέρα μήνα Οκτώβριο στην ιστορία του σινεμά.

Ως εκ τούτου, γεννήθηκε το franchise με τον Τομ Χάρντι στον ρόλο του δημοσιογράφου Έντι Μπροκ και του σαρκοβόρου συμβιωτή και alter-ego του, Venom.

Τώρα, επιστρέφουν αμφότεροι πιο αλλόκοτοι παρά ποτέ, σε σκηνοθεσία Άντι Σέρκις (ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης που υποδύθηκε το Γκόλουμ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών) και καλούνται να αντιμετωπίσουν τον κατά συρροήν δολοφόνο Κλίτους Κάσαντι / Carnage, βλέπε Γούντι Χάρελσον, αλλά και την αγαπημένη του Shriek, την οποία υποδύεται η Ναόμι Χάρις. Στη διανομή και η Μισέλ Γουίλιαμς ως το κορίτσι του Έντι Μπροκ.