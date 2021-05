Το «Wrath of Man» του Γκάι Ρίτσι με τον Τζέισον Στέιθαμ στο Νο1 του box office

Tο «Wrath of Man» του Γκάι Ρίτσι, ριμέικ του γαλλικού θρίλερ «Η Χρηματαποστολή» (2004), που σηματοδοτεί την τέταρτη συνεργασία του σκηνοθέτη με την Τζέισον Στέιθαμ, συγκέντρωσε σε τρεις ημέρες 8,1 εκατ. δολάρια ανεβαίνοντας στο Νο1 του αμερικανικού box office.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου -που τυπικά σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής σεζόν- μετά την απόφαση της Disney να μεταφέρει την κυκλοφορία του «Black Widow» με τη Σκάρλετ Γιόχανσον από αρχές Μαΐου στις 9 Ιουλίου.

Η έναρξη δεν ήταν θεαματική, καθώς το «Wrath of Man» έκανε συνολικά εισπράξεις 25,6 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τους αναλυτές το θερινό box office δεν θα ανακάμψει μέχρι την έξοδο της «Cruella» και του σίκουελ «Ένα Ήσυχο Μέρος 2» στις 28 Μαΐου -ακολουθούν τον Ιούνιο το «F9», το μιούζικαλ «In the Heights» και το «The Hitman’s Bodyguard’s Wife»- αν και το «Wrath of Man» θεωρείται μία καλή αρχή. Άλλωστε, οι αίθουσες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακόμη σε αναστολή λειτουργίας.

Στη Βόρεια Αμερική με τον εμβολιασμό σε πλήρη εξέλιξη και τα μέτρα να χαλαρώνουν όσον αφορά τη χωρητικότητα στις αίθουσες της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες που είναι οι μεγάλες αγορές, υπάρχει αισιοδοξία.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για τα «Mortal Kombat», το «Godzilla vs. Kong» και το «Demon Slayer: Mugen Train» είναι ενθαρρυντικά. Αν και η δυναμική του έχει επιβραδυνθεί, το «Godzilla vs. Kong» έφτασε τα 92 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο και πιθανώς γίνει η πρώτη ταινία στην εποχή της πανδημίας που ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office.

Tο «Wrath of Man», που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Μαΐου και στην Κίνα (επίσης, μεγάλη αγορά) κυκλοφορεί μόνο στις αίθουσες.

Με πληροφορίες από Variety, The Hollywood Reporter