Η αποκάλυψη ενός κυκλώματος απάτης που επιχείρησε να θεμελιώσει κυριότητα μέσω του Κτηματολογίου σε ακίνητα/οικόπεδα συνολικής έκτασης 550.000 (!) τετραγωνικών μέτρων σε τρία νησιά του Αργοσαρωνικού, στάθηκε τελικά αφορμή για μία παρέμβαση και έρευνα από τον Άρειο Πάγο, σήμανε συναγερμό για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα. Προ του υπαρκτού κινδύνου να πέσουν θύματα καταπάτησης χιλιάδες συμπολίτες μας εν αγνοία τους, τα αρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, καθώς και η διοίκηση του Κτηματολογίου, κινητοποιήθηκαν και η έρευνα έβγαλε «λαγό»: Επίδοξοι «ιδιοκτήτες», συμβολαιογράφοι και μάρτυρες από περιοχές της βόρειας Ελλάδας, χωρίς να διαθέτουν καν την εντοπιότητα, με εκ των υστέρων τροποποιημένες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, οικειοποιήθηκαν ακίνητα συνολικής έκτασης πάνω από 550.000 τετραγωνικά.

Η υπόθεση σχετίζεται με ακίνητα σε Αγκίστρι, Ύδρα και Σπέτσες και ήρθε στο φως από τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου και έπειτα από δειγματοληπτικό ψηφιακό έλεγχο. Ετσι δόθηκε το έναυσμα για να ενταθούν οι έλεγχοι με ψηφιακά εργαλεία στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν νέα στοιχεία για πιθανές ύποπτες περιπτώσεις οικειοποίησης δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας από κυκλώματα και επιτήδειους.

Πως λειτουργούσε το «κόλπο» της Χρησικτησίας – Το προφίλ των «θυμάτων»

Το «κόλπο» της Χρησικτησίας μέτω δηλώσεων στο Κτηματολόγιο είχε αναδειχθεί σε μεγάλο πρόβλημα, που αντιμετώπισαν στο παρελθόν χιλιάδες ιδιοκτήτες, κυρίως αγροτικών ακινήτων, που είτε έχουν αποκτήσει το ακίνητο από κληρονομιά και βρίσκονται σε άλλη πόλη εγκατεστημένοι και δεν το φροντίζουν, είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού, είτε το έχουν αφήσει σε κάποιον συγγενή ή γείτονα να το φροντίζει κι εκείνος στη συνέχεια αξίωσε δικαίωμα κυριότητας σε αυτό, καταλήγοντας έτσι στην απώλεια του ιδιοκτησίας.

Η λέξη κλειδί ήταν η «χρησικτησία», καθώς η πολυετής χρήση ενός ακινήτου διευκόλυνε την απόκτηση της κυριότητάς του, ακόμα και όταν ο αρχικός ιδιοκτήτης δεν το υποψιαζόταν.

Ο καταπατητής προκειμένου να αποκτήσει δικαιώματα μέσω έκτακτης χρησικτησίας, πρέπει βάσει το ισχύοντος νόυμου να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι είναι νομέας και κάτοχος της ιδιοκτησίας, αδιάκοπα και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών.

Επίσης μπορεί κάποιος να επιδιώξει να γίνει κύριος μέσω της «τακτικής χρησικτησίας», όταν κατέχει καλόπιστα ένα ακίνητο για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, δυνάμει ενός νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας, που έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Μετά τη νέα δικαστική απόφαση, όμως, ο διεκδικητής του δικαιώματος θα πρέπει αναγκαστικά να απευθυνθεί σε δικαστήριο και δεν θα αρκεί η δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Πρωτοδικείο Αθηνών: Τέλος η καταχώρηση δικαιωμάτων Χρησικτησίας στο Κτηματολόγιο μετά το 2025

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου πουι αναμένεται λίγο μετά την συμπλήρωση του τρέχοντος έτους, οι δικαστικές αποφάσεις κυριότητας θα καταχωρίζονται υποχρεωτικά, περιορίζοντας την εξουσία των προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων. Όσα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί και δεν κατοχυρωθούν εμπρόθεσμα θα θεωρούνται περιουσία του Δημοσίου, ενώ τα κτηματολογικά γραφεία δεν θα έχουν καμία δυνατότητα-αρμοδιότητα να αποδεχθούν την καταγραφή.καταχώριση διεκδικήσεων βάσει χρησικτησίας.

