Επική πτώση είχε στα γυρίσματα του σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Πράντα» η πρωταγωνίστρια Αν Χάθαγουεϊ που έκανε πολλούς να… πονέσουν βλέποντάς την.

Σε μια σκηνή η 42χρονη ηθοποιός είχε ενα ατύχημα καθώς κατέβαινε σκαλιά όταν το τακούνι από τα πέδιλά της την πρόδωσε με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που θα δείτε παρακάτω, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σηκώθηκε γρήγορα χαμογελώντας και με χάρη λέγοντας «Είμαι καλά!» στα μέλη του συνεργείου που βρέθηκαν κοντά της για να τη βοηθήσουν.

Σημειώνεται πάντως ότι δεν είναι σαφές αν αυτή η πτώση ήταν σκηνοθετημένη και άρα μέρος του σεναρίου για τον χαρακτήρα ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει ως Άντι Σακς για τη συνέχεια της ταινίας, μαζί με τη Μέριλ Στριπ στο ρόλο της Μιράντα Πρίστλι, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Μαζί τους επιστρέφουν οι Ντέιβιντ Φράνκελ στη σκηνοθεσία και Αλίν Μπρος ΜακΚένα στο σενάριο.

Στο καστ για το «The Devil Wears Prada 2» περιλαμβάνεται ο Κένεθ Μπράνα, ο οποίος πρόκειται να υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα Πρίστλι , καθώς και οι Λούσι Λιού Τζάστιν Θερού, Μπ. Τζ. Νόβακ και Πολίν Σαλαμέ σε άγνωστους ρόλους. Η Τρέισι Θομς, η οποία υποδύθηκε την καλύτερη φίλη της Άντι, και ο Τιμπόρ Φέλντμαν, ο οποίος υποδύθηκε τον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας της Runway, θα επαναλάβουν τους ρόλους τους στο σίκουελ.