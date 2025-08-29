Η πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρύτρια του «Μετώπου Νίκης» Ραχήλ Μακρή επανεμφανίστηκε – και όχι, δεν είναι για να σχολιάσει τη ΔΕΘ, ούτε την πολιτική επικαιρότητα.

Ο εχθρός αυτή τη φορά είναι πιο ύπουλος: τα σπασμένα νύχια. Δύο τον αριθμό.

Advertisement

Advertisement

Σε συγκλονιστική ανάρτησή της, που θυμίζει κάτι μεταξύ ημερολογίου επιβίωσης και πολιτικού μανιφέστου, η κα Μακρή περιέγραψε το δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να προσπαθεί, σαν απλός πολίτης, να βρει διαθέσιμη τεχνίτρια νυχιών και να μην βρίσκει.

Η ίδια παρομοίασε την αναζήτησή της με την προσπάθεια για πρόσληψη στο Δημόσιο — αν και εκεί τουλάχιστον μπορείς να στείλεις ένα βιογραφικό, ενώ εδώ πρέπει να πιάσεις 10 τηλεφωνήτριες, 3 instagram DMs και να προσευχηθείς στον Άγιο Shellac.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε πως «η λίστα αναμονής είναι λες και πρόκειται για αξονική στο ΕΣΥ». Έχουμε δει προεκλογικά σποτ με λιγότερη δραματικότητα.

Εμείς, ως απλοί θεατές αυτού του ηρωικού αγώνα, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στο πλευρό της. Όχι γιατί καταλαβαίνουμε – αλλά γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χτυπήσει το επόμενο ακρυλικό δράμα.

Ραχήλ, μείνε δυνατή. Τα νύχια θα ξανακολληθούν. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.