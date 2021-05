Φεστιβάλ Αθηνών: 80 παραγωγές και επαναλειτουργία της Πειραιώς 260

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Όσον αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο θα απολαύσουμε ένα αφιέρωμα στη θρυλική Λιλιπούπολη , την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια σύμπραξη με την Καμεράτα, σε έργα Παπαδημητρίου - Ξυδάκη, τη συνάντηση του Παύλου Παυλίδη με τον The Boy και τη συνάντηση της Λένας Πλάτωνος με τη Nalyssa Green , συναυλία του νεανικού El Sistema Greece με τον μουσικό παραγωγό Blend Mishkin , τον μαέστρο Βύρωνα Φιδετζή με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και όπως πάντα, την Εθνική Λυρική Σκηνή , την ΚΟΑ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ .

Πειραιώς 260

Το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 επεκτείνεται μέχρι τον Οκτώβριο, για να χωρέσουν όλες οι εν εξελίξει παραγωγές -έτσι, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα δούμε κυρίως ελληνικές δημιουργίες, ενώ το φθινόπωρο κυρίως τις διεθνείς.

Όσον αφορά το Θέατρο, ο Πρόδρομος Τσινικόρης παρουσιάζει το Somewhere beyond the cherry trees, εμπνεόμενος από τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, ενώ ο Κωνσταντίνος Χατζής συνεχίζει την έρευνά του στο Αρχαίο Δράμα με το έργο Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη.

Με το Αρχαίο Δράμα, και συγκεκριμένα με τον Αίαντα του Σοφοκλή, καταπιάνεται και ο Σίμος Κακάλας στον Κήπο της Πειραιώς 260, ενώ ο συνθέτης Λευτέρης Βενιάδης γράφει μια Όπερα ποδοσφαίρου, με σκηνοθεσία της Σοφίας Σιμιτζή.

Η Σοφία Μαραθάκη σκηνοθετεί Το δάσος, μια παράσταση με οικολογική στόχευση, η νεαρή Κατερίνα Γιαννοπούλου προτείνει τη Χρονιά με τα 13 φεγγάρια, από την ομώνυμη ταινία του Φασμπίντερ, και ο Έκτορας Λυγίζος ερευνά μια αρχετυπική ιστορία γυναικείας εξέγερσης στο Σχολείο γυναικών του Μολιέρου.

Τέσσερις νέες παραγωγές εντάσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου 1821 εστιάζοντας σε συγκρούσεις ενεργές από την εποχή της Επανάστασης έως σήμερα.

Στη Μουσική, ο νεαρός δεξιοτέχνης του τζαζ πιάνου Γιάννης Παπαδόπουλος παρουσιάζει το νέο του έργο Fourth Stream Music, για τζαζ πιάνο τρίο και κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων, ενώ οι ομάδες SUM και LatinitasNostra θα μας προσφέρουν ένα μοναδικό πάντρεμα μπαρόκ μουσικής, αργαλειών ζακάρ και ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε μια απρόσμενη συναυλία-περφόρμανς.

Στα Εικαστικά της Πειραιώς 260 το Φεστιβάλ παρουζιάσει την εγκατάσταση The Feel.Backstage του Τάσου Βρεττού, που αποτυπώνει την εμπειρία του underground clubbing στην Αθήνα από το 2005 και εξής, ερευνώντας το αθέατο κομμάτι της BDSM σκηνής και του ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμού.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει και ορισμένες πολύ ειδικές μουσικές και θεατρικές παραγωγές εκτός των τειχών του: τη συναυλία του Δημήτρη Τηλιακού και των Ex Silentio, την παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου για παιδιά, το μουσικό παραμύθι Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω των Αναστάσιου Μισυρλή, Φώτη Σιώτα και Ελένης Φωτάκη, αλλά και ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου με τη Χριστίνα Μαξούρη.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα παρουσιαστούν 10 πρεμιέρες, ενώ οι παραστάσεις θα παίζονται και πάλι τρεις ημέρες την εβδομάδα -Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή-, από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Όστερμαϊερ επιστρέφει στην Ελλάδα με τον θίασο της Σάουμπυνε και ασχολείται για πρώτη φορά με το Αρχαίο Δράμα -πρόκειται για μία από τις διεθνείς συμπαραγωγές του Φεστιβάλ. Όχημά του ο Οιδίποδας Τύραννος, που αποτελεί την αφετηρία ενός νέου έργου της συγγραφέως Maja Zade, η οποία μεταφέρει τον μύθο στο σήμερα -με τίτλο ödipus/οιδίποδας.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει επίσης το σχεδόν άγνωστο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Ιχνευταί, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού. Επίσης, η Αργυρώ Χιώτη κάνει την πρώτη της σκηνοθεσία στην Επίδαυρο με τους Βατράχους του Αριστοφάνη, σε νέα μετάφραση του ποιητή Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμα, τις Βάκχες, σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου με σκηνοθεσίες του Γιάννη Μόσχου (Φοίνισσες) και του Κωνσταντίνου Ρήγου (Ιππείς), το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας με σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου (Ελένη), καθώς και συνεργασίες μας με σκηνοθέτες όλων των γενεών, όπως ο Γιάννης Κακλέας (Ορέστης), ο Άρης Μπινιάρης (Προμηθέας Δεσμώτης) και ο Γιώργος Νανούρης (Ιφιγένεια η εν Ταύροις) -που επίσης κατεβαίνει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Μικρή Επίδαυρος

Ο προγραμματισμός για το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου σπάει το χρονικό όριο του Ιουλίου και εκτείνεται έως τα τέλη Αυγούστου.

Τέσσερις συγγραφείς εντελώς διαφορετικού ύφους, δύο άντρες και δύο γυναίκες, γράφουν από ένα σύγχρονο έργο που συνομιλεί με μια αρχαία τραγωδία: Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, με αφετηρία τις Τραχίνιες του Σοφοκλή,·γράφει το έργο του Τα σπίτι με τα φίδια, που σκηνοθετεί η Ελένη Σκότη· ο Γιάννης Μαυριτσάκης, με αφετηρία τις Βάκχες του Ευριπίδη γράφει την Κρεουργία, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Σκεύας· η Αμάντα Μιχαλοπούλου, με αφετηρία τον Ιππόλυτο, το έργο Η Φαίδρα καίγεται, που σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβριανός, και η Αλεξάνδρα Κ*, με αφετηρία τη Μήδεια του Ευριπίδη, το γάλα, αίμα, που σκηνοθετεί ο Γιάννος Περλέγκας.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά, σε μια ειδική συναυλία όπου η τζαζ συναντά την παραδοσιακή ελληνική μουσική, ενώ ο Γαλλο-Ιρανός πολυοργανίστας Keyvan Chemirani και το συγκρότημά του συναντούν τη λύρα του δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινοπουλου.

Ακόμη, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης παρουσιάζει το νέο του έργο και η Αιμιλία Παπαφιλίππου εμπνέεται και δημιουργεί ένα νέο εικαστικό έργο ειδικά για την Μικρή Επίδαυρο.