Η Μάιρα Μποτσαράκου (@mairabondre), είναι μία νεαρή ηθοποιός η οποία αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρο της πέρα από τα στενά όρια της χώρας της και να γίνει αυτό που από πολύ μικρή ηλικία είχε συνειδητοποιήσει ότι επιθυμούσε: ηθοποιός.

Μετά από χρόνια σπουδών τόσο στην Ελλάδα (Εθνικό Θέατρο), όσο και στο εξωτερικό (New York Film Academy), η Μάιρα ζει πλέον και εργάζεται στην Νέα Υόρκη ως ηθοποιός, ενώ κινείται με μεγάλη άνεση μεταξύ θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης.

Μιλώντας στην κάμερα της HuffPost Greece, εξηγεί πόσο εύκολο και συνάμα δύσκολο ήταν για εκείνη να αναζητήσει την τύχη της στο εξωτερικό, πώς είναι η εμπειρία του να δουλεύεις στον ίδιο χώρο αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες, αλλά και πώς μία απόρριψη την έκανε να φτάσει εδώ που είναι σήμερα, ενώ μας παίρνει μαζί της σε μία γεμάτη μέρα της στην Νέα Υόρκη ως νεαρή ηθοποιός.

Ήμουν επτά χρονών όταν πήγα στην πρώτη μου παράσταση

Με είχε πάει η μαμά μου και ήταν εννοείται παιδική παράσταση. Και θυμάμαι ακόμα να λένε την κανέλα και το ζυμαράκι, ενώ διάλεγαν από το κοινό παιδάκια για να συμμετέχουν στην παράσταση αλλά εμένα δεν με διάλεξαν.Από τότε, δεν ξέρω τι ξύπνησε μέσα μου, αλλά έλεγα συνέχεια στη μαμά μου, ‘’σε παρακαλώ θέλω να με γράψεις να πάω θέατρο’’. Εννοείται, ότι μέχρι και σήμερα με ρωτάνε, ‘’αυτό θες να κάνεις στην ζωή σου;’’ Εγώ μέσα μου, πάντα ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι άλλο εκτός από αυτό, μέχρι που το πίστεψαν και οι υπόλοιποι.

Το πτυχίο μου, μου προσέφερε πράγματα που δεν μπορείς να βρεις στον δυτικό κόσμο

Οι διαφορετικοί χώροι στους οποίους εκπαιδεύτηκα μου έχουν δώσει πάρα πολλά. Από την Ελλάδα πάντα θα κρατάω το αρχαίο θέατρο, το οποίο θαυμάζω εξαιρετικά. Και πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο πράγμα που θα κρατάω από τη χώρα μου. Από την άλλη, τα πάντα στην Αγγλία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί το πτυχίο μου ήταν πάνω στην υποκριτική και το παγκόσμιο θέατρο. Είχα μαθήματα τα οποία αφορούσαν όλες τις χώρες και τις κουλτούρες του κόσμου. Δηλαδή ήταν πολύ πρακτικό. Μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να βρεις στον δυτικό κόσμο.

Το New York Film Academy μου έδωσε την εξειδίκευση που ήθελα στον κινηματογράφο, αλλά και σαν ηθοποιός πρέπει να μπορείς να κινηθείς σε διαφορετικά πεδία. Γνώρισα και ήρθα σε επαφή με εξαιρετικό κόσμο και ήταν μία πανέμορφη εμπειρία. Έμαθα πολλά πράγματα για την σκηνοθεσία και όλα αυτά τα «bugs» του κινηματογράφου και υπήρχε ένα πολύ καλό community και πολύ συνεργατικό.

Πάντα θα επιλέγω το θέατρο

Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη μου αγάπη θα είναι πάντα το θέατρο. Δηλαδή το να είμαι πάνω στην σκηνή είναι το μέρος που αισθάνομαι ευτυχισμένη. Σχετικά με ποιο ρόλο θα ήθελα να ερμηνεύσω, σίγουρα θα ήταν αυτός της Ιουλιέτας. Από μικρή έχω αυτό το όνειρο και από τότε μέχρι και τώρα, θεωρώ ότι είναι ένας φανταστικός ρόλος από ένα φανταστικό έργο. Σίγουρα βλέποντας αυτή την παράσταση, μου έδωσε έμπνευση να οραματιστώ έναν τόσο μεγάλο ρόλο.

Τα social media συμβάλλουν περισσότερο σε αυτό που κάνω

Από μια δουλειά μου στην ελληνική τηλεόραση το 2021, η οποία έγινε viral και μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία, με έκανε να δω κάπως διαφορετικά τα social media. Είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο και εγώ το έκανα έτσι χιουμοριστικο γιατί μου φάνηκε και μένα πάρα πολύ αστείο. Έτσι αποφάσισα να το συνεχίσω αυτό σαν ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Είναι ένας τρόπος έκθεσης μου αλλά γενικότερα και έχει συμβάλει σε όλο αυτό που κάνω.

Είμαι πολύ χαρούμενη για όσα έχω καταφέρει και για όσα έρχονται

Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για μια ταινία μικρού μήκους, για την οποία ανυπομονώ αλλά ακόμα είναι πολύ αρχή, οπότε θα δείξει αν όλα πάνε καλά, καθώς τα πάντα είναι αναπάντεχα στο επάγγελμα αυτό. Βέβαια, με ενθουσιάζει πάρα πολύ το ότι έχω ξεκινήσει προετοιμασία και κάνω οντισιόν στο The actor στούντιο στη Νέα Υόρκη και νιώθω πάρα πολύ τυχερή που δουλεύω ήδη σαν πρακτικάριος κι έχω δει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή είναι αυτό που πάντα ήθελα να κάνω και ονειρευόμουν να είμαι.

Σημειώνεται ότι στο βίντεο υπάρχει ασυγχρονία ήχου και εικόνας διότι η σύνδεση πραγματοποιείται από την Νέα Υόρκη.