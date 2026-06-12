Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram, η 45χρονη ηθοποιός Ολίβια Μαν μοιράστηκε με το κοινό της εικόνες από την ημέρα που έκανε διπλή μαστεκτομή της το 2023. Στο βίντεο εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στη γυναικολόγο της, Δρ. Ταΐς Αλιαμπάντι που της στάθηκε σαν ένας “άγγελος”, προσφέροντάς της πολύτιμη υποστήριξη σε μία από τις πιο κρίσιμες και δύσκολες φάσεις της ζωής της.

Η συγκινητική στιγμή μετά τη μαστεκτομή

Η γιατρός της έλεγε λόγια ενθάρρυνσης, ενώ η Μαν προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, πριν ξεσπάσει. Η ηθοποιός που κράτησε κρυφή τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού για μήνες, πριν την αποκαλύψει δημόσια τον Μάρτιο του 2024, εμφανιζόταν καταβεβλημένη από τη συγκίνηση, καθώς ετοιμαζόταν για την επέμβαση που θα άλλαζε τη ζωή της. Το συγκινητικό βίντεο συνεχίστηκε με τη Μαν να προσπαθεί να συνέλθει, προτού αγκαλιάσει για αρκετή ώρα τη δρ Αλιαμπάντι.

Advertisement

Advertisement

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Γιατί έχει σημασία να έχεις συμπονετικούς γιατρούς. Η γυναικολόγος μου δεν κάνει διπλές μαστεκτομές, κι όμως ήταν εκεί την ημέρα της δικής μου, για να με παρηγορήσει στον δρόμο προς το χειρουργείο και έμεινε όλη την ώρα για να με προσέχει. Νοιάζεται για την ευημερία των ασθενών της ακόμη και εκτός ωραρίου. Είναι ένας άγγελος που περπατά ανάμεσά μας».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Δεν εύχομαι τον καρκίνο σε κανέναν, ωστόσο, αν βρεθείτε στην ίδια κατάσταση με εμένα, ελπίζω να βρείτε έναν γιατρό σαν εκείνη. Μία από τις σημαντικότερες συμβουλές μου, όταν ετοιμάζεσαι να ξεκινήσεις τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής σου, είναι να βρεις μια ομάδα γιατρών που ακούει τις ανάγκες σου, τους φόβους σου και σε αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο, όχι απλώς σαν ασθενή».

Η μάχη της Μαν με την υγεία της δεν τελείωσε με τη διπλή μαστεκτομή. Τους μήνες που ακολούθησαν, η ηθοποιός υποβλήθηκε σε σειρά πρόσθετων επεμβάσεων, μεταξύ των οποίων αποκατάσταση μαστού, αφαίρεση λεμφαδένων και τελικά υστερεκτομή. Αφού πέρασε από πολλαπλά χειρουργεία στο πλαίσιο της θεραπείας της, η Μαν αποκάλυψε αργότερα ότι είχε βρισκόταν σε ύφεση.

Η Mαν ήταν ανταποκρίτρια στην εκπομπή “The Daily Show with Jon Stewart” και οι κινηματογραφικοί της τίτλοι περιλαμβάνουν τα “Magic Mike”, “The Predator”, “Office Christmas Party” και “X-Men: Apocalypse”.