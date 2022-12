«Outlander»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της έβδομης σεζόν (που αργεί ακόμη πολύ)

Το «Outlander», που έχει αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά των δημοφιλών μυθιστορημάτων της Νταϊάνα Γκάμπαλτον. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η νέα σεζόν περιλαμβάνει το έκτο και έβδομο βιβλίο (A Breath of Snow and Ashes και An Echo in the Bone). Επειδή ωστόσο η έκτη σεζόν είχε λιγότερα επεισόδια λόγω πανδημίας, λογικά η έβδομη σεζόν θα είναι μεγαλύτερη σε έκταση.