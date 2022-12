Η ανατρεπτική χριστουγεννιάτικη ταινία μικρού μήκους του Τέρι Γκίλιαμ

Το 1968, ο Τέρι Γκίλιαμ ήταν ένας νεαρός Αμερικανός σκιτσογράφος που ζούσε στο Λονδίνο . Αντιμετώπιζε δυσκολίες για να βγάζει τα προς το ζην από τη δουλειά του σε περιοδικά, οπότε ο φίλος του Τζον Κλιζ του πρότεινε να έρθει σε επαφή με τον Χάμφρεϊ Μπάρκλεϊ ο οποίος ήταν ο παραγωγός μιας κάπως ανατρεπτικής τηλεοπτικής εκπομπής για παιδιά με τίτλο “Do Not Adjust Your Set” .

«Ο Τζον (Κλιζ) είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός στην τηλεόραση και μου σύστησε έναν τύπο που ονομαζόταν Χάμφρεϊ Μπάρκλεϊ ο οποίος ήταν παραγωγός εκείνη την εποχή μιας εκπομπής που λεγόταν “Do Not Adjust Your Set”, μια παιδική σειρά που έγραφαν και έπαιζαν σ′ αυτή οι Μάικλ Πάλιν, Tέρι Τζόουνς και Ερικ Αϊντλ (σ.σ όλοι τους μετέπειτα μέλη των Monty Python ). Για καλή μου τύχη ο Χάμφρεϊ ήταν ερασιτέχνης σκιτσογράφος. Αυτό που του άρεσε περισσότερο από το γραπτό υλικό που του έδειξα ήταν τα κινούμενα σχέδια μου. Έτσι με λυπήθηκε, αγόρασε μερικά γραπτά σκίτσα μου και τα επέβαλε στον Μάικ, τον Τέρι και τον Έρικ, προς μεγάλη τους απογοήτευση, γιατί ήταν η δική τους εκπομπή. Ωσπου εμφανίστηκε αυτός ο μεγαλόστομος και περίεργα ντυμένος Αμερικανός και αρχίζει να τρυπώνει στα χωράφια τους».

Σε μία από τις πρώτες αναθέσεις, ζητήθηκε από τον Γκίλιαμ να ετοιμάσει κάτι για μια ειδική εορταστική εκπομπή που θα μεταδιδόταν την ημέρα των Χριστουγέννων του 1968, με τίτλο “Do Not Adjust Your Stocking” (σ.σ ”Μη προσαρμόζετε την χριστουγεννιάτικη κάλτσα σας”). Αναζητώντας έμπνευση, αποφάσισε να επισκεφτεί την Tate Gallery.

Στο βιβλίο “The Pythons Autobiography of the Pythons”, ο Γκίλιαμ περιέγραψε τα στρατηγική του για το πρότζεκτ, που αποτέλεσε την αρχική σπίθα για τη μέθοδό του, η οποία θα γινόταν πολύ ευρύτερα γνωστή και θαυμαστή όταν τα κινούμενα σχέδια του έκαναν την εμφάνισή τους στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Ιπτάμενο Τσίρκο των Μόντυ Πάιθον» καθώς και σε όλες τις ταινίες τους που ακολούθησαν.