«Παιδείας οράματα»

Παιδεία και Κοινωνία

Οι κατήγοροι

Αρωγός στις παραπάνω επισημάνσεις – καταγγελίες του Ραούλ Βανεγκέμ είναι δύο εμβληματικά έργα από το χώρο της τέχνης, όπως: α) «Another Brick in the Wall» (Pink Floyd) – (Άλλο ένα τούβλο στον τοίχο), και β) «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών». Τόσο το μουσικό κομμάτι όσο και η κινηματογραφική ταινία συνιστούν μία διαμαρτυρία ενάντια στην αυταρχικότητα της εκπαίδευσης που διαμορφώνει πειθαρχημένες συνειδήσεις και κομφορμιστικές συμπεριφορές. Τα όποια θετικά βήματα έγιναν στη δημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης δεν άγγιξαν τον πυρήνα της που παραμένει συντηρητικός και διαβρωτικός της ατομικότητας.