Πανεπιστήμιο της Κύπρου: Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και το πρωτοποριακό μαθησιακό μοντέλο

Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει συνεργασίες για καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εμπειρίας (externships) σε διεθνής φήμης ιδρύματα όπως το Weizmann Institute of Science (Hebrew University), Imperial College London, Barts and the London School of Medicine, Oxford University, University of Pennsylvania, Brown University κ.α.

Η Ιατρική Σχολή έχει εγκριθεί από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το 1ο στην Κύπρο και συνοδεύεται από τη λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική́ άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών με το κάθε εργαστήριο να απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, με τον κάθε φοιτητή να έχει τον δικό του ασθενή.

