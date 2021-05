«Πανιά» για την καλοκαιρινή περίοδο ανοίγει ο ελληνικός Τουρισμός

To νέο αφήγημα του ελληνικού τουρισμού για τη νέα τουριστική περίοδο παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, μαζί με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα την Πέμτη στο Cape Sounio, με αφορμή την εκκίνηση του τουρισμού την Παρασκευή 14 Μαΐου.

Η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, σημείωσε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, παρουσιάζοντας τα 5 βίντεο προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, με κεντρικό μότο , «All you want is Greece».