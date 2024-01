Paola Magni: Η εγκληματολόγος που εξιχνιάζει δολοφονίες αναλύοντας έντομα

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα ότι τα έντομα και άλλα μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση μυστηρίων. Το 1247, ο Sung Tz’u, ένας Κινέζος δικαστής και ερευνητής θανάτου για τα ποινικά δικαστήρια, έγραψε αυτό που θεωρείται το πρώτο εγκληματολογικό εγχειρίδιο στον κόσμο, έναν τόμο με τίτλο The Washing Away of Wrongs. Το βιβλίο μιλάει για έναν αγρότη που βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου με αιχμηρό αντικείμενο κοντά σε έναν ορυζώνα. Την επόμενη μέρα, οι ερευνητές έδωσαν εντολή στους υπόπτους να τοποθετήσουν τα δρεπάνια τους στο έδαφος. Οι μύγες συνέρρεαν σε μία μόνο από τις λεπίδες, δελεασμένες από ίχνη αίματος αόρατα στο ανθρώπινο μάτι. Αντιμέτωπος με αυτά τα στοιχεία, ο δολοφόνος ομολόγησε.