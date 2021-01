Παράταση του lockdown ως τις 18 Ιανουαρίου

Την παράταση της αναστολής λειτουργίας των εμπορικών δραστηριοτήτων ως τις 18 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς- ωστόσο ανοίγουν τη Δευτέρα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Αναλυτικότερα, παρατείνεται για μία εβδομάδα, από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, καθώς και κομμωτηρίων, βιβλιοπωλείων και υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής συμπεριλαμβανομένης της περιποίησης νυχιών. Επίσης, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, παρατείνεται η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος. Για τους χώρους λατρείας παρατείνεται το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς, δηλαδή τέλεση λειτουργιών και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής χωρίς την παρουσία πιστών. Η ατομική λατρεία είναι δυνατή παρεμπιπτόντως, δηλαδή στο πλαίσιο άλλης επιτρεπόμενης μετακίνησης. Ενώ ως προς τις κηδείες υπενθυμίζεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή α′ βαθμού συγγενών και έως 9 ατόμων. Σχετικά με τις εταιρείες, συνεχίζεται η υποχρεωτική τηλε-εργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, καθώς και η εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου. Όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων, εξακολουθούν να λειτουργούν με πολύ περιορισμένες δραστηριότητες, με ορισμένες επιπλέον δίκες, ιδίως εκούσιας δικαιοδοσίας. Την ίδια στιγμή, παραμένουν σε ισχύ τα υφιστάμενα μέτρα, που μεταξύ άλλων προβλέπουν ανώτατο όριο 15 ατόμων στην αίθουσα, καθώς και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Επίσης, από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, 16-17 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι αγώνες της Σούπερλιγκ 2 και της volley league με όλα τα υγειονομικά αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στη super league 1 και χωρίς παρουσία κοινού. Όσον αφορά τους προς κατάταξη υπόχρεους Στρατιωτικής Θητείας με την 2021 Α′ ΕΣΣΟ, οι νεοσύλλεκτοι μπορούν κατά τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης να συνοδεύονται από τους γονείς τους και μόνο. Κατά τη μετάβαση, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας τους. Για την επιστροφή τους, οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης. Όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου για Covid-19 για προφανείς προληπτικούς επιδημιολογικούς λόγους. Σχετικά με τις αφίξεις από το εξωτερικό, όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στην χώρα μας έως και την 21η Ιανουαρίου 2021 από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ′ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την αναχώρηση τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξη τους βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form (PLF). Ειδικά για τους εισερχόμενους επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνεται σε όλους και rapid test κατά την άφιξη. Παράλληλα, προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο PCR τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας πρέπει να διαθέτουν αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους και να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα PLF. Όσον αφορά τη λειτουργία των σχολείων, ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε ότι ανοίγουν από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά Σχολεία και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ακόμη ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι διατηρούνται σε ισχύ όλα τα ήδη ληφθέντα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. Παράλληλα τα δημοτικά σχολεία, τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν και στις περιοχές που ισχύουν πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Στην Ελλάδα συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων ανά την επικράτεια και η πίεση στο σύστημα υγείας δείχνει σταδιακή υποχώρηση, τόνισε το μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Όμως, η κατάσταση στις ΜΕΘ εξακολουθεί να μένει επιβαρυμένη, σημείωσε. Προσέθεσε πως το σύστημα υγείας εξακολουθεί να αποσυμφορείται, αλλά τις τελευταίες δέκα ημέρες η αποσυμφόρηση έχει επιβραδυνθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε ότι το επόμενο διάστημα έχει χαρακτηριστικά υψηλής κρισιμότητας.

H αύξηση της επίπτωσης της λοίμωξης στις ηλικίες 25 με 35 ετών είναι αυτό το διάστημα στο μικροσκόπιο της επιτροπής λοιμωξιολόγων, σύμφωνα με την καθηγήτρια λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Παπαευαγγέλου. Αυτό οφείλεται στην κινητικότητα της ηλικιακής αυτής ομάδας στη διάρκεια των γιορτών. Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα οι εισαγωγές σε νοσοκομεία της Αττικής αυξήθηκαν κατά 20%-25%.

«Η ιστορία αυτή θα τραβήξει. Η πανδημία θα είναι εδώ και θα επηρεάζει τις ζωές μας πολλούς μήνες ακόμα», τόνισε η Β. Παπαευαγγέλου στη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας.

Το μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας τόνισε ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, κυρίως για αναπτυξιακούς και έπειτα για εκπαιδευτικούς λόγους.

Προβλέπεται η σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών- εκπαιδευτικών, η λειτουργία των σχολείων σε μικρές ομάδες παιδιών, το τακτικό πλύσιμο χεριών και ο αερισμός αιθουσών. Στόχος είναι να ανοίξει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επίσης, υπογράμμισε πως «πρέπει πάση θυσία να διορθώσουμε την πιθανή αύξηση της διασποράς που συνέβη στη διάρκεια των γιορτών».

Αντιδράσεις για την αναβολή της επαναλειτουργίας του click away

Με την παρούσα κατάσταση της αγοράς, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει πλέον να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο καταγραφής στις αρχές του έτους ενός διψήφιου ποσοστού ύφεσης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης σε δήλωση προς το ΑΠΕ, ως προς την αναβολή της επαναλειτουργίας του click away και προσθέτει:

«Η δυσάρεστη αναβολή της ”επαναλειτουργίας” με τη μέθοδο του click away και η απομάκρυνση της εφαρμογής του “click in shop” στο οποίο η αγορά είχε εναποθέσει τις ελπίδες της για τη περίοδο των εκπτώσεων είναι προφανές ότι θα δυσχεράνει περαιτέρω την ανάταξη της κατανάλωσης και άρα την ανάκαμψη της οικονομίας. Διαπιστώσαμε, πως το “click away” στις γιορτές, έδωσε ότι μπορούσε να δώσει, με τρείς στους δέκα καταναλωτές να το επιλέγουν, με συνολικά 35.000 επισκέψεις καθημερινά και με τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν κατά μ.ο. το 15% του συνήθους ημερήσιου τζίρου τους, ενώ οι μεγαλύτερες κατά μ.ο. 35%. Η επαναφορά λοιπόν του click away και της μετεξέλιξης του σε click in shop στο λιανεμπόριο, σε συνδυασμό με την έναρξη των χειμερινών τακτικών εκπτώσεων στις 11 Ιανουαρίου, θα έδινε μία ακόμα ευκαιρία, ώστε να αποφευχθεί ένα εαρινό κύμα λουκέτων και συνακόλουθα, απωλειών σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Σημειωτέον, πως ο χειμερινός εκπτωτικός τζίρος τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης κυμαίνεται από 4,5 έως 5,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 με 5,3 δισ. ευρώ είχε παρουσιάσει ετήσια αύξηση με 8% τον Ιανουάριο και 4,5% τον Φεβρουάριο. Οι εμπορικές επιχειρήσεις κρατώντας ”μικρό καλάθι”, έχουν θέσει ως ρεαλιστικό στόχο να διασώσουν τουλάχιστον το 1/3 του περυσινού εκπτωτικού τζίρου, εάν βεβαίως δοθεί εγκαίρως η ευκαιρία, έστω μιας ”υβριδικής λειτουργίας” τους. Είναι πράγματι ώρα κρίσιμων αποφάσεων και δυστυχώς δύσκολων επιλογών, καθώς προέχει η ευθύνη της δημόσιας υγείας και έπεται αυτή απέναντι στους ανθρώπους της αγοράς. Οι αντοχές και οι δυνάμεις μας δοκιμάζονται πολύ σκληρά από τη ψυχολογική και οικονομική κόπωση της νέας παράτασης του lockdown. Οι χειμερινές εκπτώσεις, υπό άλλες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα σωσίβιο επιβίωσης σε πολλές πληττόμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και να αποτρέψουν τον κίνδυνο πτωχεύσεων και ανεργίας. Προς ώρας, τελούμε εν αναμονή...».

Υπέρ της άμεσης επαναλειτουργίας των καταστημάτων τάσσεται ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σε σημερινή ανακοίνωσή του.

«Είναι άξιο περιέργειας, γιατί προκρίνεται η επαναλειτουργία των σχολείων σε σχέση με την επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, το οποίο βρίσκεται για όγδοη εβδομάδα κλειστό και υπό καθεστώς οικονομικής ασφυξίας» αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας και προσθέτει:

«Θεωρούμε κρίσιμη προτεραιότητα την άμεση επαναλειτουργία των καταστημάτων, αρχικά έστω και με τη μορφή του “click away” και σύντομα με τη μορφή του “click in shop”, προφανώς συνυπολογίζοντας τους υγειονομικούς δείκτες. H λειτουργία των σχολείων θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια, προβλέποντας ειδική μέριμνα για γονείς με παιδιά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε για ακόμα μία φορά το λιανικό εμπόριο να είναι ο εύκολος στόχος, που ανοίγει και να κλείνει κατά βούληση, ερήμην μας. Ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας που από την αρχή της υγειονομικής κρίσης σηκώνει στην πλάτη του τεράστιο οικονομικό βάρος. Αναμένουμε άμεσα την κρίσιμη τοποθέτηση της κυβέρνησης επί αυτού του θέματος, γιατί έπειτα από την απώλεια του τζίρου των εορτών, θα είναι καταστροφικό να χαθεί και η περίοδος των εκπτώσεων».

(με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ)