Παρελθόν, παρόν και μέλλον της Πολιτικής και της Δημοκρατίας

xii O Χόμπς ζώντας σε μια ταραγμένη εποχή για την Ευρώπη (δριμείες θρησκευτικές διαμάχες και τριακονταετής πόλεμος), θεωρεί τον άνθρωπο εγωϊστή και ιδιοτελή, που προτάσσει πάντα το προσωπικό του συμφέρον και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Επικρατεί μια κατάσταση «πολέμου των πάντων εναντίον των πάντων» και κάθε άνθρωπος είναι εχθρός κάθε άλλου ανθρώπου - «Homo homini lupus» . Επινοεί λοιπόν μια πολιτική κοινότητα, όπου το άτομο εκχωρεί τα προ-κοινωνικά του δικαιώματα σε ένα πρόσωπο ή σε ομάδα προσώπων, που εξασφαλίζουν την ασφάλειά του και την ευημερία του, με μία συμφωνία μεταξύ όλων, άλλως ένα «κοινωνικό συμβόλαιο». Εισάγει και την έννοια του κράτους, που το παρουσιάζει στο έργο του «Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwelth Ecclesiastical and Civil», που γράφτηκε το 1651. Προτάσσεται η ανάγκη κοινότητας που συνέχεται με σύμβαση μεταξύ ίσων ανθρώπων, με συμφωνία μάλιστα που μπορεί να αναιρεθεί. Μόλις άλλωστε πριν λίγα χρόνια, το 1648, με τη Συνθήκη της Βεστφαλίας οριστικοποιήθηκε η διαδικασία δημιουργίας εθνών-κρατών : Ευρύτεροι χώροι, με κατοίκους που έχουν κοινά συμφέροντα, ομαδοποιούνται ως ανεξάρτητες και κυρίαρχες χωρικές οντότητες με συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και με κεντρική διοίκηση. Ο Λόκ (John Locke, 1632-1704), ανθρωπιστής και αντι-αυταρχικός, ως ανώτατες αρχές του Δικαίου έθεσε τη λαϊκή βούληση, την ισονομία, την ελευθερία και τον σεβασμό της προσωπικότητας και της ελευθερίας του άλλου.