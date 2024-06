Park your Cinema με Έγκλημα στον Νείλο, Πριν τα Μεσάνυχτα, Απατεώνες και Τζέντλεμεν

Οι υπαίθριες κινηματογραφικές προβολών Park your Cinema , στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ , σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης , συνεχίζονται και τον Ιούλιο.

Στο Park your Cinema προβάλλονται ταινίες για ενήλικες, επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με θέμα το καλοκαίρι.

Παράλληλα, στο Park your Cinema Kids, οι επιλογές του φετινού προγράμματος από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF) φιλοδοξούν να προσκαλέσουν τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη φαντασία και στους διαχρονικούς μύθους μέσα από ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action.

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Park your Cinema

Death on the Nile / Έγκλημα στον Νείλο (2022)

Before midnight / Πριν τα μεσάνυχτα (2013)

Park your Cinema Κids

Alice through the looking glass / Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη (2016)