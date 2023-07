Παρουσιάστηκε η αντιπροσώπευση της Peugeot Motocycles από τον όμιλο Σαρακάκη

Στην εκδήλωση παρουσίασης της έναρξης της συνεργασίας του γαλλικού εργοστασίου με την ελληνική αντιπροσωπεία, παρευρέθησαν οι συνεργάτες της Peugeot Motocycles, Νικολά Λεπετί, Director of International Sales Division και Αλεσάντρο Πολάτι, Global Head of Product Planning and Market Intelligence, οι οποίοι παρουσίασαν το νέο Brand Identity της μάρκας καθώς και τα πολυσυζητημένα μοντέλα XP400, και το νέο Tweet, το κομψό και λειτουργικό scooter, το οποίο διατίθεται σε 125 και 200 κ.εκ.