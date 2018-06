Paul Thomas Anderson: Αυτές είναι οι πιο εμβληματικές ταινίες του δημοφιλούς κινηματογραφιστή

Γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1970 στο Studio City της Καλιφόρνια. Γιός του Ernie Anderson, μιας διάσημης περσόνας του αμερικανικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, ο Paul πειραματίστηκε με την παραγωγή βίντεο, σε πολύ μικρή ηλικία. Φοίτησε στα Emerson College και New York University για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι που επέστρεψε στην πόλη όπου μεγάλωσε για να σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους « Coffee and Cigarettes », την οποία αργότερα επέκτεινε, ήταν η πρώτη του μεγάλη ταινία που μετονόμασε σε « Hard Night », διχάζοντας τους κριτικούς κινηματογράφου.

Στη ρομαντική κομεντί «Punch-Drunk Love» από το 2002, η ζωή ενός ψυχολογικά ανήσυχου επιχειρηματία θα αλλάξει, όταν θα γνωρίσει μια Βρετανή γυναίκα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Adam Sandler και η Emily Watson.

4. There Will Be Blood, 2007