Η αθηναϊκή σκηνή έχει δει πολλά τα τελευταία χρόνια—από immersive θεατρικές εμπειρίες μέχρι stand-up shows που γεμίζουν στάδια. Αλλά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και απρόσμενα projects που έχουμε δει να ανακοινώνεται τελευταία—και σίγουρα κάτι που δεν έχει ξαναγίνει—έρχεται από την οικογένεια των Κρητικών. Ο Στέλιος και οι δύο γιοι του, Άρης και Μιχαήλ Άγγελος, που έχουν καταφέρει να κάνουν sold-out τις παραστάσεις τους μέσα σε ώρες από τη στιγμή που ανακοινώνονται, όπου κι αν γίνονται στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχουν χτίσει κοινό χιλιάδων στο TikTok και το Instagram ετοιμάζονται να φέρουν ένα format που δεν είναι θέατρο, δεν είναι stand-up, δεν είναι gaming tournament—αλλά κάπως είναι και τα τρία ταυτόχρονα.

Πρόκειται για τη μεταφορά της επιτυχημένης YouTube εκπομπής τους “Μου την Πέφτει η Νύχτα στο Παλέρμο” από την οθόνη στη σκηνή—σε live εκδοχή. Μια εκπομπή που έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές με ένα απλό concept που αποδεικνύεται απροσδόκητα binge-worthy, κρατώντας την ίδια unpredictable ενέργεια που κάνει το Palermo να δουλεύει σε κάθε παρέα. Το Live Palermo θα πραγματοποιηθεί με δύο παραστάσεις στις 5 Δεκεμβρίου στον κινηματογράφο Δαναό, στο κέντρο της Αθήνας—αλλά όχι με τον τρόπο που περιμένεις.

Τι Ακριβώς Έρχεται Στον Δαναό

Η καινοτόμα ιδέα που θα δοκιμαστεί βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε interactive entertainment experiment και θεατρική performance art—ή, όπως το αποκαλούν οι ίδιοι, “phygital interactive entertainment”: ένα live show που συνδυάζει τη φυσική παρουσία επί σκηνής με οθόνες, κάμερες και digital εργαλεία που φέρνουν το κοινό μέσα στη δράση.

Δέκα άτομα θα παίζουν “Παλέρμο” επί σκηνής: ο Στέλιος, ο Άρης, ο Μιχαήλ Άγγελος και ο περίφημος “τύπος με το μουστάκι”—που έχει γίνει running joke της σειράς γιατί κανείς δεν ξέρει ακριβώς γιατί είναι εκεί—μαζί με αγαπημένους καλεσμένους από προηγούμενα επεισόδια: Θοδωρής Αδαμάκος, Διονύσης Ατζαράκης, Ορφέας Γενκανίδης, Θωμάς Ζάμπρας, Κώστας Κρύος, Ανδρέας Πασπάτης, Χρήστος Πέτρου, Σπήλιος Φλώρος, Τζωρτζίνα Χαραμή και Αλέξανδρος Χαριζάνης. Οι καλεσμένοι θα μοιραστούν στις δύο παραστάσεις της βραδιάς—κάποιοι στην απογευματινή, κάποιοι στη βραδινή. Η δέκατη θέση; Θα καλυφθεί από κάποιον από το κοινό, με κλήρωση ζωντανά πριν αρχίσει το παιχνίδι.

Και ενώ στο τραπέζι του Live Παλέρμο θα ξετυλίγεται το ταξίδι μέσα από τα ψέματα, τις συμμαχίες και τις προδοσίες που προσφέρει το παιχνίδι, πολλαπλές κάμερες θα πιάνουν κάθε λεπτομέρεια. Η δράση θα προβάλλεται στην τεράστια οθόνη του κινηματογράφου σε πραγματικό χρόνο—κοντινά πλάνα στα πρόσωπα, κάθε αντίδραση, κάθε side-eye, κάθε χαμόγελο που κρύβει κάτι. Μια παύση θα μπορεί να σημαίνει τα πάντα ή τίποτα. Ένα βλέμμα θα μπορεί να είναι συμμαχία ή απειλή.

Το κοινό όμως δεν θα παρακολουθεί απλώς—θα αποφασίζει. Μέσα από εφαρμογή στο κινητό, θα ψηφίζει για το ποιος θα φύγει. Η συνολική ψήφος θα μετράει για το 30% της τελικής απόφασης—αρκετό για να σώσει κάποιον που θα φαίνεται αθώος, ή να διώξει κάποιον που θα φαίνεται ύποπτος.

Όταν έρχεται η “νύχτα”—η φάση όπου οι δολοφόνοι επιλέγουν το επόμενο θύμα—ένα θεατρικό σκηνικό θα κρύβει τη δράση από το κοινό. Μια κουρτίνα θα πέφτει μπροστά από το τραπέζι, τα φώτα θα σβήνουν σιγά-σιγά, και δύο άτομα ντυμένα ως αστυνομικοί θα εκτελούν την όλη διαδικασία σαν τελετουργία. Κανείς στην αίθουσα δεν θα μπορεί να δει ποιος ανοίγει τα μάτια του. Το μυστήριο θα παραμένει. Η εφαρμογή θα σταματά να δουλεύει—εδώ θα ψηφίζουν μόνο οι δολοφόνοι.

Αν κάτι έχουν αποδείξει οι Κρητικοί με την πορεία τους, είναι ότι καταλαβαίνουν πώς να μετατρέπουν απλές ιδέες σε formats που λειτουργούν. Το Live Παλέρμο ακολουθεί την ίδια λογική: παίρνουν ένα social game που παίζεται σε παρέες εδώ και χρόνια, το οποίο μετέτρεψαν σε επιτυχημένο YouTube show, και τώρα το μεταφέρουν σε ένα χώρο όπου το κοινό δεν το παρακολουθεί απλά από την οθόνη αλλά το ζει—και το επηρεάζει—από κοντά. Αν το concept δουλέψει όπως υπόσχεται, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη διασκέδαση στην Ελλάδα γενικότερα.

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Δαναός, Λεωφ. Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2025

Διάρκεια: Μέχρι να πεθάνουν όλοι (συνήθως 1.5-2 ώρες)

Δύο παραστάσεις – Διάλεξε τη δική σου:

Απογευματινή: 18:00 (Προσέλευση 17:30)

Βραδινή: 21:00 (Προσέλευση 20:30)

Εισιτήρια:

Κανονικό: €15

VIP: €25 (περιορισμένα)

Το VIP πακέτο περιλαμβάνει: Αποκλειστική θέση στον εξώστη με panoramic view, στιγμιότυπα από live σχολιασμό που θα ενσωματωθούν στο επεισόδιο του YouTube, priority check-in, δυνατότητα γνωριμίας με τους παίκτες πριν το show, και snacks & drinks.

