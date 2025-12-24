Δεν υπάρχει, λογικά, σπίτι στην Ελλάδα που να μην μυρίσει μελομακάρονα κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες.

Μέλι, κανένα, γαρύφαλλο, καρύδι, όπως Χριστούγεννα!

Υπάρχουν γεύσεις και αρώματα που έχουν περάσει στο υποσυνείδητό μας, από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Και ποιος από εμάς θα αφαιρούσε τα Χριστούγεννα των παιδικών χρόνων από τις ομορφότερες αναμνήσεις της ζωής του;

H συνταγή που μοιράζομαι με όλους σήμερα είναι γραμμένη στο χέρι από την μητέρα μου. Με τον γραφικό χαρακτήρα της και την ορολογία που οι μαμάδες και οι γιαγάδες μας χρησιμοποιούν, γιατί έτσι έμαθαν από τις δικές τους μαμάδες και γιαγιάδες.

Φλυτζάνες, κοφτά κουταλάκια, κανελογαρύφαλλο, τρίμα πορτοκαλιού κλπ κλπ.

Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν οι πάντες κάθε λεπτομέρεια, η συνταγή είναι αρκούντως πειστική για την τελική επιτυχία.

Τα “μελομακάρονα της κυρίας Ανθής, για όσους ενδιαφέρονται, βγαίνουν καλά μελωμένα – όχι σκληρά σαν μπισκότα, όπως προτιμούν άλλοι – και λιώνουν στο στόμα.

Εμείς έχουμε φροντίσει να μοιραστούμε οικογενειακώς αυτήν και μερικές ακόμα συνταγές, ως «οικογενειακά κειμήλια», που θέλουμε να ζήσουν και μετά από εμάς για να θυμούνται πάντοτε τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας.

Όχι μόνο την συνταγή! Κυρίως, την ολοκληρωτική αγάπη και τρυφερότητα με την οποία κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες η μητέρα μου, η κυρία Ανθή, αλλά και παλιότερα η δική της μητέρα και λατρεμένη γιαγιά μου, έπλαθαν, φούρνιζαν και μέλωναν επί ώρες αυτά τα καταπλητικά μικρά μελομακάρονα που στόλιζαν τις πιατέλες μας, γαργαλούσαν τους ουρανίσκους μας και ζέσταιναν τις καρδιές μας.

Δεν είναι συνταγή ζαχαροπλαστικής. Είναι μάθημα αγάπης.

Υπέροχη μητέρα μου, σε ευχαριστώ για πάντα γι αυτό.

Η αυθεντική συνταγή γραμμένη στο χέρι από την κυρία Ανθή

Τα υλικά αναλυτικά

Για τη ζύμη

2 φλυτζάνες τσαγιού λάδι

½ φλυτζάνα ζάχαρη

½ φλυτζάνα χυμό πορτοκαλιού

½ φλυτζάνα κονιάκ

2 κοφτά κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ

5½ με 6 φλυτζάνες αλεύρι μαλακό (μπλέ Αγίου Γεωργίου)

2 φλυτζάνες σιμιγδάλι ψιλό

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα (να λιώσει μέσα στον χυμό πορτοκάλι)

1 μεγάλη κουταλιά μέλι

1 κουταλάκι κανελογαρύφαλλο (μείγμα κανέλας-γαρύφαλλο)

Τριμμένο ξύσμα πορτοκαλιού



Για το μείγμα

2 φλυτζάνες μέλι

2 φλυτζάνες ζάχαρη

2 φλυτζάνες νερό

Για το πασπάλισμα κανελογαρύφαλλο και τριμμένο καρύδι









