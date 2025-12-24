Πάνω από δύο δεκαετίες είχε κρατήσει η σχέση της Σμαράγδας Καρύδη με τον Θοδωρή Αθερίδη.

Λίγες, μόλις, ώρες πριν από την προβολή του εορταστικού επεισοδίου του «Παρά Πέντε» και μία μέρα μόλις μετά τη μετάδοση της συνέντευξής της όπου αναφερόταν στους πρώην συντρόφους της, Σταύρο Ξαρχάκο και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, δημοσίευμα του Τlife ανακοίνωνε τον χωρισμό της Σμαράγδας Καρύδη από τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από 23 χρόνια σχέσης.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού είχε γίνει στις 14 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς στην οποία πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ακολουθεί ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στο πέρασμα των ετών, με φωτογραφίες από τη Eurokinissi.