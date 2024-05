Παγκόσμια προβολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη διακοσιετηρίδα του Λόρδου Βύρωνα

«Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι χωρίς τη γενναιοδωρία ή επιρροή τού Βύρωνα, το Λονδίνο ίσως να μην είχε συναινέσει στα δάνεια που χρειαζόταν τόσο πολύ η Προσωρινή Κυβέρνηση στην Ελλάδα. Η δική του [οικονομική] υποστήριξη—διαθέτοντας ένα τεράστιο μέρος τής περιουσίας του για να ενισχύσει την πολεμική προσπάθεια—και παράλληλα η [πολιτική] στήριξή του στον φιλοδυτικό πολύγλωσσο Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, σε μια εποχή που η εξέγερση [των Ελλήνων] μαστιζόταν από εμφύλιες διαμάχες, θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία τού σύγχρονου εθνικού κράτους.»

(Historians believe that had it not been for Byron’s generosity or influence, London might never have consented to the loans so badly needed by the provisional government in Greece. His own support—parting with a huge amount of his fortune to underwrite the war effort—while backing the pro-western polyglot Alexandros Mavrokordatos at a time when the uprising was plagued by factional intrigues, is seen as crucial in the creation of the modern nation state.)