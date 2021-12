Πέντε ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως

Ο Δρ. Απόστολος Ζαραβίνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής του Καρκίνου στο Τμήμα Επιστημών Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστής του προπτυχιακού προγράμματος στις Βιολογικές Επιστήμες (BSc in Biological Sciences), καθώς και επικεφαλής της ομάδας του εργαστηρίου Γενετικής Καρκίνου, Γονιδιωματικής & Βιολογίας Συστημάτων του Βασικού και Μεταγραφικού Κέντρου Έρευνας Καρκίνου (Basic and Translational Cancer Research Center - BTCRC). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Harris Birthright Research Center for Fetal Medicine, King’s College Hospital και πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Γενετική του Καρκίνου στο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Καθ. Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής Ανθρωπολογίας στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και το έργο του διερευνά, μεταξύ άλλων, την πολιτική ζωή παιδιών και νέων (ιδιαίτερα σε σχέση με τον εθνικισμό, τη μετανάστευση και τα σύνορα), καθώς και θέματα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και παραγωγής γνώσης στις σπουδές παιδικής ηλικίας. Η παρούσα έρευνά του αφορά τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη δράση για το κλίμα και τη διαγενεακή μετάδοση της τοπικής γνώσης στις παράκτιες κοινότητες. Είναι συγγραφέας του Disclosing Childhoods (2018, Palgrave) και συνεκδότης των Reimagining Childhood Studies (2019, Bloomsbury) και Children and Borders (2014, Palgrave). Είναι εκδότης του περιοδικού Childhood (SAGE), συντάκτης της σειράς βιβλίων Studies in Childhood and Youth (Palgrave), και βοηθός εκδότης του The SAGE Encyclopaedia of Children and Childhood Studies.