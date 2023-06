Πέντε ημέρες πνευματικής εξερεύνησης στην Πάρο, με την Travelgems, που θα θυμάμαι για πάντα

Μια γήινη νεράιδα που τη λένε Pixie

Λίγες γουλιές από το welcome drink κι ένα αναζωογονητικό ντους αργότερα στο minimal, κομψό, φωτεινό μου δωμάτιο, θα συναντούσα για πρώτη φορά και το υπόλοιπο γκρουπ. Και, κυρίως, την Pixie.

Το σύντομο βιογραφικό της δεν με είχε προετοιμάσει για τον άνθρωπο που θα συναντούσα. Η Pixie Acia είναι celebrity fitness trainer που φέρνει τη καρδιά και τη ψυχή της στα μαθήματα της. Πρόκειται για ασφαλείς και αποτελεσματικές εμπειρίες που αφήνουν τους μαθητές της να αισθάνονται αναζωογονημένοι, ανανεωμένοι και πιο συνδεδεμένοι με όλα τα κομμάτια του εαυτού τους. Πιστεύει ακράδαντα ότι «Community is the new Currency».