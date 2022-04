Πέντε ρομαντικές ταινίες που μας ταξιδεύουν από τη Ρώμη μέχρι το Μπαλί στην καρδιά της Άνοιξης

«Γράμματα στην Ιουλιέτα»

Η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε όταν το άλμπουμ του Έλβις Κοστέλο, «The Juliet Letters» τράβηξε την προσοχή των παραγωγών ’Ελεν Μπάρκιν και Κάρολιν Κάπλαν, οι οποίες έμαθαν με τον τρόπο αυτό για το φαινόμενο της αυλής στη Βερόνα. Σύντομα ανακάλυψαν το βιβλίο «Letters to Juliet: Celebrating Shakespeare’s Greatest Heroine, the Magical City of Verona and the Power of Love» από τις αδερφές Λιζ και Σιλ Φρίντμαν.