PeopleCert: Σε «mood» για νέες εξαγορές μέσα στο 2022

Όπως είπε ο κ. Νικολαΐδης για την, δραστηριοποιούμενη στον χώρο της πιστοποίησης επαγγελματικών/γλωσσικών δεξιοτήτων, και (πλέον) πλαισίων βέλτιστων πρακτικών, PeopleCert- η αποτίμηση της οποίας ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, φέρνοντάς την στην κατηγορία των «μονόκερων» (unicorns) μετά την επιχειρηματική συμφωνία της εξαγοράς της βρετανικής Axelos, που αναδείχθηκε από την Bank of America και τα Global Banking &Finance Awards ως το καλύτερο Deal of the Year Greece 2022- «ό,τι κάνουμε, θα είναι παγκόσμιο», σημειώνοντας ότι οι ενδεχόμενες νέες εξαγορές θα μπορούσαν να αφορούν είτε άλλους αντίστοιχους φορείς του σχετικού χώρου, είτε φορείς που θα παρείχαν στην PeopleCert μια «τεχνολογική υπεροχή σε κάποια πράγματα που κάνουμε».

«Δεν περιοριζόμαστε στην πιστοποίηση», σημείωσε, ενώ, ερωτηθείς για το ύψος μιας τέτοιας εξαγοράς, είπε χαρακτηριστικά πως «αν βρούμε τον σωστό παίκτη, το budget είναι απεριόριστο...αν αξίζει θα βρούμε τα χρήματα».