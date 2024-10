«Περηφάνια και Προκατάληψη»: Το διάσημο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστεν γίνεται σειρά στο Netflix

Αλλά δεν είναι μόνο το Netflix. Πριν από μία εβδομάδα ανακοινώθηκε από το BBC spinoff σειρά του «Pride and Prejudice» για την αδερφή της Ελίζαμπεθ Μπένετ, Μέρι με τίτλο «The Other Bennet Sister».

Όσο για την Άλντερτον, είναι περισσότερο γνωστή από το «Everything I Know About Love» που κυκλοφόρησε το 2018 και έγινε μπεστ σέλερ. Το βιβλίο, στο οποίο καταγράφει τις εμπειρίες της ζωής της σε ηλικία 20 ετών, έχει γίνει κάτι σαν βίβλος για τις γυναίκες Millennials και Gen Z. Διασκευάστηκε από την ίδια για την τηλεόραση, σε μία σειρά επτά επεισοδίων για το BBC One και το Peacock το 2022. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της με τίτλο «Good Material» κυκλοφόρησε πέρυσι και έλαβε θετικές κριτικές.