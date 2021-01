Πέθανε η ηθοποιός Κλόρις Λίτσμαν

Αγαπήθηκε από το κοινό για τις ερμηνείες της στις σειρές «The Mary Tyler Moore Show», «Phyllis», «Malcolm in the Middle», «Raising Hope» και τις ταινίες «Young Frankenstein» (τη σατιρική ταινία του Μελ Μπρουκς, στον ρόλο της Φράου Μπλούχερ), «Prancer», «The Beverly Hillbillies», «Now and Then» και «Spanglish».

Γεννημένη το 1926 στο Ντε Μόιν της Αϊόβα, η Λίτσμαν ήταν η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες της οικογένειας. Ο πατέρας της εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση ξυλείας.

Εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο Northwestern για να πάρει μέρος στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss America και στη συνέχεια, με τα 1000 δολάρια που κέρδισε, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε υποκριτική με δάσκαλο τον σκηνοθέτη Ελία Καζάν. «Ήταν σαν να ανοίγεις την πόρτα σε έναν κόσμου πλούτου», είχε πει χρόνια μετά για τον δάσκαλο της.

Την ημέρα που εγκαταστάθηκε στην Νέα Υόρκη βρήκε και τον πρώτο μικρό ρόλο στην ταινία Carnegie Hall (1947) και ακολούθησαν ρόλοι στο Μπρόντγουεϊ, που την έκαναν γνωστή. Όπως είχε πει, η Κάθριν Χέπμπορν της είχε πει να διαβάσει τη Σίλια από το έργο του Σαίξπηρ «Όπως σας αρέσει» και έτσι πήρε τον ρόλο.

Η πορεία της συνέχισε να είναι ανοδική στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, αλλά η καριέρα της εκτοξεύθηκε τη δεκαετία του ’70 με τη σειρά «The Mary Tyler Moore Show» και το spinoff «Phyllis», που έφεραν και τα πρώτα βραβεία.

Κέρδισε Όσκαρ το 1971, σε ηλικία 42 ετών για την ερμηνεία της στην ταινία The Last Picture Show, («Τελευταία παράσταση» του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς), ντεμπούτο του Τζεφ Μπρίτζες και της Σίμπιλ Σέπερντ). «Έχω μια καταπληκτική ζωή και δεν έχω τελειώσει ακόμη», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Η Κλόρις Λίτσμαν απασχόλησε τον Τύπο πολλαπλώς και εκτός υποκριτικής: Υπήρξε φίλη με τον Μάρλον Μπράντο, είχε σώσει τη ζωή της Τζούντι Γκάρλαντ όταν έχασε τις αισθήσεις της σε μία πισίνα και είχε μια απολαυστική κόντρα που είχε γίνει πρώτη είδηση με τον Τζιν Χάκμαν.

Ήταν επί 26 χρόνια παντρεμένη με τον σκηνοθέτη και παραγωγό Τζορτζ Ένγκλαντ, με τον οποίον απέκτησε πέντε παιδιά.