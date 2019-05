Πέθανε η ηθοποιός Ντόρις Ντέι σε ηλικία 97 ετών

CBS Photo Archive via Getty Images

CBS Photo Archive via Getty Images

Πέρασε στο σινεμά και στον πρώτο κινηματογραφικό της ρόλο με τη μουσική κομεντί Το ρομάντζο των 7 θαλασσών (Romance on the High Seas), το 1948.

Η ταινία ωστόσο, που εκτόξευσε την καριέρα της ήταν το μιούζικαλ «Love Me or Leave Me» με τον Τζέιμς Κάγκνεϊ, που μέχρι το τέλος των ημερών της, θεωρούσε ως την καλύτερη ερμηνεία της.

NBC via Getty Images

NBC via Getty Images

NBC via Getty Images

NBC via Getty Images

Bettmann via Getty Images

Bettmann via Getty Images

Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, η Ντόρις Ντέι υπήρξε συνιδρύτρια του συλλόγου «Actors and Others for Animals» («Ηθοποιοί και άλλοι υπέρ των ζώων»). Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε τον δικό της μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον Doris Day Animal Foundation και αργότερα το Doris Day Animal League (DDAL).

Το 2004 τιμήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους με το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας σε αναγνώριση των «διακεκριμένων υπηρεσιών της προς τη χώρα».

Η Ντέι έχει παντρευτεί 4 φορές και είχε ένα γιο, τον μουσικό Τέρι Μέλτσερ (1942-2004), και έναν εγγονό.