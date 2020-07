Πέθανε η ηθοποιός γνωστών σειρών των 90's Γκάλιν Γκεργκ

Υποδύθηκε επίσης την Αντζι στο RoboCop 2, την Νάνσι Ο′ Ράιλι σε τρία επεισόδια των Twin Peaks και τη Λέταν Μάξγουελ στο MANTIS, την πρώτη σειρά ζωντανής δράσης των ΗΠΑ με έναν μαύρο υπερήρωα ως τον κύριο χαρακτήρα της .

Πιο πρόσφατα, η Γκάλιν εμφανίστηκε σε δύο επεισόδια της αμερικανικής κωμωδίας Parks And Recreation, παίζοντας την Τζοζεφίνα Ακαντέμια, και στο τέταρτο φινάλε του How To Get Away With Murder.

ΠΗΓΗ: HuffPost UK