Πέθανε η μητέρα του Eminem - Ηταν πηγή «έμπνευσης» οργισμένων στίχων του ράπερ

Ο Eminem έχει καταφερθεί με υποτιμητικά σχόλια εναντίον της μητέρας του σε πολλά τραγούδια του, με αποκορύφωμα όλων ίσως το «Cleaning Out My Closet» του 2002, στο οποίο αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Now, I would never diss my own mama just to get recognition, Take a second to listen ‘fore you think this record is dissin’, But put yourself in my position, just try to envision, Witnessin’ your mama poppin’ prescription pills in the kitchen». (μτφ. Τώρα, δεν θα μιλούσα ποτέ προσβλητικά για τη μου μαμά μόνο και μόνο για να λάβω αναγνώριση,

αφιερώστε ένα δευτερόλεπτο για να ακούσετε προτού πιστέψετε ότι αυτός ο δίσκος είναι προσβλητικός, αλλά βάλτε τον εαυτό σας στη θέση μου, απλώς προσπαθήστε να φαναταστείτε να βλέπετε τη μάνα σας να ″κουμπώνει″ χάπια στην κουζίνα»