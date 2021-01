Πέθανε η Μπάρμπαρα Σέλεϊ, βασίλισσα των ταινιών τρόμου

ABC Photo Archives via Getty Images

Η Μπάρμπαρα Σέλε είχε αναρρώσει προσφάτως από τον κορονοϊό στον οποίον είχε βρεθεί θετική μετά από μία επίσκεψη στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσίασε λοίμωξη και νοσηλεύθηκε για δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.

Πέρα από τις ταινίες τρόμου, είχε εμφανιστεί στις σειρές Doctor Who, Ο Άγιος, The Avengers, Βοργίες and EastEnders.