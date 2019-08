Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Βάλερι Χάρπερ από καρκίνο στον εγκέφαλο

Associated Press

Η Βάλερι Χάρπερ πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 80 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια στο Broadway, κάνοντας το ντεμπούτο της στο μιούζικαλ Take Me Along, το 1959 και έχει λάβει δύο χρυσές σφαίρες. Από το 1986 έως το 1987, η Χάρπερ εμφανίστηκε ως Βάλερι Χόγκαν στην κωμική σειρά Valerie.