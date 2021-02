Πέθανε ο ηθοποιός Ντάστιν Ντάιμοντ σε ηλικία 44 ετών

Ο ηθοποιός Ντάστιν Ντάιμοντ, γνωστός από τον ρόλο του «Σκριτς» στην νεανική σειρά «Πριν χτυπήσει το κουδούνι», έφυγε από τη ζωή την 1η Φεβρουαρίου, σε ηλικία 44 ετών.

Ο Ντάιμοντ, όπως ανακοίνωσαν πρόσωπα από το περιβάλλον του, είχε διαγνωστεί με καρκίνο μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

Σε δήλωση του, η οποία κοινοποιήθηκε στην αμερικανική έκδοση της HuffPost, ο επί σειρά ετών ατζέντης του, Ρότζερ Πολ ανέφερε ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από μία αδυσώπητη μορφή καρκίνου.

«Eξαπλώθηκε ταχύτατα στον οργανισμό του. Το μόνο έλεος που έδειξε ήταν το γρήγορο τέλος. Ο Ντάστιν δεν υπέφερε. Δεν έπρεπε να βρεθεί βυθισμένος στον πόνο. Γι′ αυτό, είμαστε ευγνώμονες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το NBC News επρόκειτο για καρκίνο του πνεύμονα στο τέταρτο στάδιο.

Η καριέρα του Ντάιμοντ εκτοξεύθηκε το 1989 με τον ρόλο του αξιαγάπητου Σκριτς στην κωμική, νεανική σειρά «Πριν χτυπήσει το κουδούνι» του NBC.

Συνέχισε να παίζει τον χαρακτήρα στα spinoff της σειράς, Saved by the Bell: The College Years και Saved by the Bell: The New Class, αλλά όχι στο πρόσφατο reboot.

Μετά τον ρόλο που τον έκανε διάσημο, εμφανίστηκε σε ριάλιτι, μεταξύ άλλων και στον 12ο κύκλο του Celebrity Big Brother.

Πέραν αυτών, είχε προβλήματα με τον νόμο, για μη απόδοση φόρων, ενώ το 2006 έκανε ένα sex tape για το οποίο είχε δηλώσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι, τον είχαν ντουμπλάρει. Επιπλέον, το 2015 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών επειδή μαχαίρωσε θαμώνα σε μπαρ στο Ουισκόνσιν. Ο ατζέντης του δήλωσε ότι προτιμά να τον θυμάται σαν έναν άνθρωπο που ήθελε «να κάνει τους άλλους να γελάνε».