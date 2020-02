Πέθανε ο ιδρυτής του «Le Nouvel Observateur» και συγγραφέας Ζαν Ντανιέλ.

«Le Nouvel Observateur»

Η καριέρα στη δημοσιογραφία συνεχίστηκε όταν, το 1954, έγραψε το πρώτο του άρθρο στο γαλλικό εβδομαδιαίο περιοδικό «L’Exress». Στη συνέχεια κάλυψε τον πόλεμο της Αλγερίας «παίρνοντας θέση στις διαπραγματεύσεις με το Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης». Το 1963, η συνέντευξή του με τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Κένεντι, τον έκανε δημοφιλή και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Ενα χρόνο αργότερα, ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού «France Observateur» και το μετονόμασε «Nouvel Observateur», γνωστό ως «L’Obs». Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου 1964. «Αν η αριστερά βρίσκεται σε αναζήτηση του εαυτού της, η φιλοδοξία μας είναι να τη βοηθήσουμε να βρει τον εαυτό της με συζητήσεις, με το να μην αρνούμαστε την κάθε ανάλυση ή πληροφορία που ντροπιάζει τις αρχές μας, με το να τοποθετούμε παλαιά προβλήματα σε ένα πιο μοντέρνο πλαίσιο», γράφει ο Ζαν Ντανιέλ σε άρθρο του.

Παρέμεινε επικεφαλής της έκδοσης μέχρι το 2008, όταν έγινε συντάκτης άρθρων γνώμης. Επιπλέον, ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων και δοκιμίων όπως τα: «How Can We Be French?», «Mitterrand, ο ασύλληπτος» ή οι αυτοβιογραφίες «La Blessure et Les Miens».

Πηγή: HuffPost FR