Πέθανε ο κωμικός ηθοποιός Ρίτσαρντ Λούις

Έκανε το ντεμπούτο του το 1979 με το «Diary of a Young Comic» κι έγινε γνωστός στις δεκαετίες του 1980 και του ’90 με εμφανίσεις στο «The Tonight Show» και στο «Late Show With David Letterman». Ανέδειξε τη σκοτεινή, όσο και λαμπερή πλευρά της προσωπικότητάς του στο «I’m in Pain» (1985), και στα «I’m Exhausted» (1988), «I’m Doomed» (1990) και «Richard Lewis: The Magical Misery Tour» (1997) που προβλήθηκαν από το HBO.