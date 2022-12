Πέθανε ο Μάικ Χότζες, σκηνοθέτης του «Get Carter» και του «Flash Gordon»

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μάικ Χότζες, γνωστός από τις ταινίες «Get Carter» (Συλλάβετε τον Κάρτερ), «Croupier», «The Terminal Man» και «Flash Gordon», πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο επί μακρόν φίλος και παραγωγός στην τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του, «I’ll Sleep When I’m Dead» (Θα κοιμηθώ όταν πεθάνω). Ο Χότζες άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Ντόρσετ, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί.

Η πορεία του στο σινεμά ταυτίστηκε με βρετανικές γκανγκστερικές ταινίες, όπως το εξαιρετικό «Get Carter» (1971) με τον Μάικλ Κέιν και το «Pulp» (1972), μετά το «Croupier» (1998) και τέλος το κύκνειο άσμα του « I’ll Sleep When I’m Dead» (2003), ενώ είχε υπογράψει και το κλασικό καλτ «Flash Gordon».

Γεννημένος στο Μπρίστολ το 1932, ο Χότζες εργάστηκε αρχικά ως ορκωτός λογιστής και στη συνέχεια, πέρασε δύο χρόνια υπηρετώντας σε ναρκαλιευτικό του Βασιλικού Ναυτικού γύρω από αλιευτικά λιμάνια στη βόρεια Αγγλία. Εκεί ήταν που «είδε την τρομακτική φτώχεια και τις στερήσεις που προηγουμένως αγνοούσα», εμπειρία που αργότερα πέρασε, όπως είχε πει, στο Get Carter. «Πήγα στο ναυτικό ως ορκωτός λογιστής και εφησυχασμένος νεαρός Τόρις», έγραφε σε επιστολή του στον Guardian, «και βγήκα ένας θυμωμένος, ριζοσπάστης νεαρός άνδρας».

Ο Χότζες μπήκε στις show business ως χειριστής ότοκιου στη βρετανική τηλεόραση, όπου και είχε τη δυνατότητα να δει εκ των έσω πώς γίνεται μία τηλεοπτική παραγωγή. Άρχισε να γράφει σενάρια και σύντομα τα ταλέντα του αναγνωρίστηκαν, οπότε άρχισε να ασχολείται με την παραγωγή και τη σκηνοθεσία ειδήσεων και σειρών ντοκιμαντέρ. Έγραψε, σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή δύο θρίλερ για το ITV Playhouse, με τίτλο Rumor and Suspect, το 1969 και το 1970, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να τον προσεγγίσουν προτείνοντας του να διασκευάσει το μυθιστόρημα του Τεντ Λιούις «Get Carter».

Ο Μάικ Χότζες αναγνωρίστηκε με καθυστέρηση τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του. Ταινίες που είχε γυρίσει τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, οι οποίες την εποχή εκείνη είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα διανομής, αποκαταστάθηκαν και επανακυκλοφόρησαν. Αλλά ο Χότζες δεν είχε καμία πρόθεση να επιστρέψει στο σινεμά. Όπως έλεγε το 2020, ήταν χαρούμενος που καλλιεργούσε λαχανικά στο σπίτι του στο Ντόρσετ και έγραφε νουάρ, όπως το μυθιστόρημα «Watching The Wheels Come Off», που κυκλοφόρησε το 2010 και η συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Bait, Grist and Security», που δημοσιεύθηκε το 2018.