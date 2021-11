Πέθανε ο Νόα Γκόρντον, συγγραφέας του βιβλίου «Ο θεραπευτής»

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images Το μυθιστόρημα του Νόα Γκόρντον «Ο Θεραπευτής» έγινε ταινία το 2013, με πρωταγωνιστές τους Τομ Πέιν, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ολιβιέ Μαρτίνεζ. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Ο αμερικανός συγγραφέας Νόα Γκόρντον, γνωστός κυρίως από τα έργα του με θέματα σχετικά με την ιστορία της ιατρικής και του ιουδαϊσμού, πέθανε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, σε ηλικία 95 ετών.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Νόα Γκόρντον ανακοινώνει τον θάνατό του την 22η Νοεμβρίου 2021» στην οικία του, αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νόα Γκόρντον γιόρτασε αυτό τον μήνα «τα 95α γενέθλια του με μεγάλη ικανοποίηση» καθώς εκτιμούσε τη «μακρά και καρποφόρα ζωή» του. «Η ζωή και το έργο του άγγιζαν τη ζωή εκατομμυρίων αναγνωστών σε όλο τον κόσμο» και «η δουλειά του είναι ακόμη ζωντανή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Γεννημένος την 11η Νοεμβρίου 1926 στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, ο Νόα Γκόρντον, αμερικανός εβραίος, υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό ξηράς στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, προτού αρχίσει να σπουδάζει ιατρική -την οποία εγκατέλειψε για τη δημοσιογραφία.

Δούλεψε για τη Boston Herald τη δεκαετία του 1950, έφθασε να γίνει διευθυντή του περιοδικού Science, κατόπιν ξανάγινε ανεξάρτητος δημοσιογράφος και πεζογράφος.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο ραβίνος» (The Rabbi, 1965), αντλεί υλικό κυρίως από τις εμπειρίες της ζωής του. Θα αφιέρωνε ακόμη άλλο ένα βιβλίο του στον ιουδαϊσμό, το «Ο τελευταίος Εβραίος» (The Last Jew, 2000).

Γνώρισε την επιτυχία το 1986, με το μυθιστόρημα «Ο θεραπευτής» (The Physician), τον πρώτο τόμο μιας τριλογίας στην οποία αφηγείται τη ζωή τον 11ο αιώνα του Ρόμπερτ Τζέρεμι Κόουλ, από τα παιδικά του χρόνια στην Αγγλία ως τις σπουδές ιατρικής που έκανε στο Ισφαχάν, στην Περσία, στο πλευρό του ιατροφιλόσοφου Αβικένα. Οι πωλήσεις του βιβλίου, που είναι γνωστό περισσότερο εκτός ΗΠΑ, ξεπερνούν τα 20 εκατ. αντίτυπα. «Ο άξονας του βιβλίου δεν είναι ο θρησκευτικός φανατισμός, αλλά το πώς εφαρμόζεται η θρησκεία από τις θρησκευτικές οργανώσεις», είχε πει ο συγγραφέας το 2013 κατά την παρουσίαση της ταινίας που βασίζεται στο μυθιστόρημά του.

Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας, «Ο Σαμάνος», τιμήθηκε με το βραβείο Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ ως το καλύτερο ιστορικό μυθιστόρημα των ετών 1991-1992, ενώ ο συγγραφέας ψηφίστηκε από τους αναγνώστες της Λέσχης Βιβλίου Μπέρτελσμαν ως ο Συγγραφέας της Χρονιάς 1992.

Ανάλογη υποδοχή επιφύλαξαν οι αναγνώστες και στο βιβλίο «Επιλογές», τελευταίο μέρος της τριλογίας. «Ο Γιατρός της Σαραγόσα» τιμήθηκε με το βραβείο του Καλύτερου Ξένου Βιβλίου της Χρονιάς 2000 από το κορυφαίο ισπανικό λογοτεχνικό περιοδικό Que Leer, καθώς και με το λογοτεχνικό βραβείο Boccaccio 2001.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Νόα Γκόρντον τυπώθηκε το 2012, είχε τον τίτλο «Ο οινοποιός» (The Winemaker), κι εκτυλίσσεται στην Καταλονία του 19ου αιώνα.

Οι εκδόσεις Ψυχογιός έχουν ανακοινώσει πως ετοιμάζουν και «θα κυκλοφορήσουν σύντομα» το έργο του Νόα Γκόρντον «Ο θεραπευτής».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, archyde.com