Πέθανε ο σκηνοθέτης Τζόελ Σουμάχερ

Ron Galella, Ltd. via Getty Images Με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Κίφερ Σάδερλαντ, Λος Άντζελεςμ Μάιος 1990.

Thierry Orban via Getty Images Με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Τζορτζ Κλούνεϊ, στο Παρίσι, για το «Batman and Robin».

Ο Τζόελ Σουμάχερ είχε γεννηθεί στο Κουίνς της Νέας Υόρκης στις 29 Αυγούστου 1939. Ήταν μοναχοπαίδι και ο πατέρας του, ο οποίος εργαζόταν σε φαρμακείο, πέθανε όταν ο Τζόελ ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Η μητέρα του, Σουηδή στην καταγωγή, έφυγε από τη ζωή επίσης σε νεαρή ηλικία. «Στα επτά μου χρόνια βρέθηκα κυριολεκτικά στον δρόμο», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 1999. «Είχα κάνει όλα τα λάθη που μπορεί να κάνει άνθρωπος, εκτός από φόνο, δόξα τω Θεώ. Από γρήγορα αυτοκίνητα μέχρι ναρκωτικά. Είμαι ένας επιζήσας των 60s που έμεινε μέχρι αργά στο πάρτι», είχε πει.

Στις ταινίες του συμπεριλαμβάνονται τα φιλμ «Flatliners», «Falling Down», «The Client», «A Time to Kill», «Batman Forever», «Batman and Robin», «8MM», «Tigerland», «Phone Booth», «Veronica Guerin», «The Phantom of the Opera», ενώ το 2013 είχε σκηνοθετήσει δύο επεισόδιο του «House of Cards» για το Netflix.

Πηγή: The Hollywood Reporter