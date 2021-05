Πέθανε ο Γκάβιν Μακλάουντ, καπετάνιος του «Πλοίου της Αγάπης»

«Οι κριτικοί το μισούσαν. Το ονόμασαν τηλεόραση χωρίς νόημα, αλλά γίναμε πρεσβευτές καλής θέλησης», είπε στους Los Angeles Times το 2013.

Μεταξύ των τελευταίων τηλεοπτικών σειρών που επίσης συμμετείχε ήταν τα «Touched by An Angel», «JAG» και «The King of Queens».

Το τηλεοπτικό του πρόσωπο ήταν σε αντίθεση με την ιδιωτική του ζωή. Στα απομνημονεύματα του το 2013 με τον τίτλο «This is Your Captain Talking», ο Μακλάουντ αποκάλυψε ότι είχε αγωνιστεί με τον αλκοολισμό στις δεκαετίες του 1960 και του ’70. Έγραψε επίσης ότι η απώλεια των μαλλιών του σε νεαρή ηλικία τον δυσκόλεψε να βρει δουλειά ως ηθοποιός.

«Πήγα σε όλη την πόλη ψάχνοντας έναν πράκτορα, αλλά κανείς δεν ενδιαφερόταν να εκπροσωπήσει έναν νεαρό άνδρα με φαλακρό κεφάλι», έγραψε. «Ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να αγοράσω ένα κομμάτι μαλλιών». Ένα τατουάζ άλλαξε την τύχη του «αρκετά γρήγορα». Μέχρι να φτάσει στη μέση ηλικία, ωστόσο, δεν το χρειαζόταν.

Ο Μακλάουντ, του οποίου το όνομα ήταν Αλαν Σι, πήρε το πρώτο του όνομα από μια γαλλική ταινία και το επίθετό του από έναν καθηγητή δραματικής τέχνης στο Ithaca College της Νέας Υόρκης που τον είχε ενθαρρύνει να ακολουθήσει μια καριέρα υποκριτικής.

Έκανε επίσης εμφανίσεις γκεστ σε τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, συμπεριλαμβανομένων των «Hogan’s Heroes», «Hawaii Five-O» και «The Dick Van Dyke Show». Εμφανίστηκε επίσης στο «McHale’s Navy» από το 1962 έως το 1964 ως ο ναυτικός Τζόσεφ «Χάπι» Χέινς.

Άλλες παραγωγές που συμμετείχε περιελάμβαναν τους «Ήρωες της Kelly», «The Sand Pebbles» και «The Sword of Ali Baba». Ο Μακλάουντ είχε τέσσερα παιδιά με την πρώτη του γυναίκα, Τζόαν Ρούτβικ, από την οποία χώρισε το 1972. Ήταν γιος ενός αλκοολικού και του τα προβλήματα κατανάλωσης αλκοόλ συνέβαλαν σε ένα δεύτερο διαζύγιο, με την Πάτι Στήλι. Αλλά αφού ο Μακλάουντ σταμάτησε να πίνει, αυτός και η Στήλι ξαναπαντρεύτηκαν το 1985.