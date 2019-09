Πέθανε σε ηλικία 75 ετών o Ρικ Όκασεκ, τραγουδιστής των The Cars

Ο θάνατός του έλαβε χώρα έναν χρόνο αφού οι The Cars μπήκαν στο Rock&Roll Hall of Fame και ύστερα από ανακοίνωση από το μοντέλο Πολίνα Πορίτσκοβα στα social media πως η ίδια και ο Όκασεκ χώρισαν μετά από 28 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι είχε πρωτοσυναντηθεί ενώ γύριζε το βιντεοκλίπ για το «Drive», άλλη μια επιτυχία των The Cars.