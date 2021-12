Pirelli Calendar 2022: Η μουσική σε ένα συναπάντημα δεκαετιών με υπογραφή Μπράιν Ανταμς

O Μπράιαν Ανταμς, ο διάσημος μουσικός, αντί να βάλει έναν δίσκο LP στη θήκη, έβαλε ένα ημερολόγιο, με τίτλο On the Road, με φωτογραφίες που επιμελήθηκε ο ίδιος, σε μια γιορτή αστέρων της διεθνούς μουσικής σκηνής από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, παράλληλα με τον μεγάλο αριθμό μουσικών επιτυχιών του, ο Bryan Adams έχει εδραιώσει τη φήμη του ως φωτογράφος και μέσα από τις φωτογραφίες του στο On The Road έχει αποτυπώσει τη ζωή του καλλιτέχνη σε περιοδεία. Αυτό είναι και το θέμα του ομώνυμου τραγουδιού “On The Road” που έχει συνθέσει ο Καναδός μουσικός για το ημερολόγιο και θα συμπεριληφθεί στο επόμενο άλμπουμ του.