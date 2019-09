Αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν το βιβλικό Εμμαούς

Αρχαιολόγοι ενδεχομένως να ανακάλυψαν το χωριό στο οποίο, σύμφωνα με βιβλικά κείμενα, εμφανίστηκε ο Ιησούς μετά τη Σταύρωση.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, μετά τη Σταύρωση, δύο από τους μαθητές του πήγαν στο χωριό Εμμαούς. Ενώ βάδιζαν προς τα εκεί, εμφανίστηκε δίπλα τους ένας ξένος και τους ρώτησε τι είχε συμβεί στην Ιερουσαλήμ. Στην αρχή δεν κατάλαβαν ποιος ήταν, ωστόσο όταν έφτασαν στο χωριό και σταμάτησαν να φάνε, ο ξένος τους αποκάλυψε την αλήθεια - ότι ήταν ο ίδιος ο Ιησούς.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live Science, σε επιστημονικό άρθρο που πρόκειται να δημοσιευθεί στο πλαίσιο της σειράς «New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region», δύο αρχαιολόγοι παρουσιάζουν τη θεωρία πως ένας αρχαιολογικός χώρος ονόματι Κιριάθ- τζιαρίμ ίσως να είναι το Εμμαούς, η τοποθεσία του οποίου ήταν ανέκαθεν αντικείμενο διαφωνιών- και στο παρελθόν είχαν προταθεί διάφορες τοποθεσίες.