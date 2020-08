Πιθανή θεραπεία για τον κορονοϊό από επιστήμονες στις ΗΠΑ

Μια μελέτη που δείχνει μια πιθανή θεραπευτική αγωγή για την Covid-19 παρουσίασαν ιολόγοι του Kansas State Univerity στις ΗΠΑ.

Η έρευνα των Γιουντσεόνγκ Κιμ και Κιεόνγκ-Οκ Τσανγκ, με τίτλο «3C-like protease inhibitors block coronavirus replication in vitro and improve survival in MERS-CoV-infected mice» δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στα Science Translational Medicine και αποκαλύπτει πώς αναστολείς πρωτεάσης εμφανίζονται αποτελεσματικοί απέναντι σε κορονοϊούς που συναντώνται σε ανθρώπους. Οι πρωτεάσες αυτές, γνωστές ως 3CLpro, είναι καλοί στόχοι για θεραπευτικές αγωγές επειδή παίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο όσον αφορά στον πολλαπλασιασμό του κορονοϊού.