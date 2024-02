Ποδόσφαιρο - Εθνική Ελλάδος: Αυτοί είναι οι αντίπαλοί μας στο Nations League

UEFA via Getty Images

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/2) στο Παρίσι η κλήρωση των ομίλων στις τέσσερις Λίγκες (League A, B, C και D) του Nations League 2024/25, με την Ελλάδα (που «ανέβηκε» κατηγορία στο προηγούμενο τουρνουά), να κληρώνεται στο 2ο γκρουπ της League B μαζί με την πανίσχυρη Αγγλία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία την οποία αντιμετώπισε και στα πρόσφατα προκριματικά του EURO2024.

Στο τέλος της διαδικασίας, ο νικητής του ομίλου προβιβάζεται στη League A, ο 2ος παίζει play off ανόδου με κάποιον 3ο της League A, ο 3ος παίζει playoffs παραμονής με κάποιον 2ο της League C και ο 4ος υποβιβάζεται στη League C.