ΠΟΥ: Με σύνδρομο Long Covid 36 εκατομμύρια Ευρωπαίοι

Περίπου 36 εκατομμύρια άνθρωποι, σε όλη την Ευρώπη (1 στους 30 Ευρωπαίους) ενδέχεται να εμφάνισαν συμπτώματα Long COVID κατά τα τρία πρώτα χρόνια της πανδημίας σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος επικαλείται εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ με το οποίο συνεργάζεται (Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington in Seattle).